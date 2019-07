英國50鎊鈔票肖像換人 這位「天才」擊敗霍金勝出！

2019-07-15 23:57

〔即時新聞/綜合報導〕在英國流通貨幣中,幣值為50鎊的鈔票即將改版。英格蘭銀行(Bank of England)今日宣布,新版鈔票將印上被尊稱為「電腦科學和人工智慧之父」的圖靈(Alan Turing)。

綜合媒體報導,圖靈擊敗了知名物理學家霍金(Stephen Hawking)、英國首相柴契爾夫人,以及科學家富蘭克林(Rosalind Franklin)等人,從22萬個被提名人中脫穎而出,成為新版鈔票上頭的肖像人物。

圖靈曾因同志身分遭到迫害,但在第二次世界大戰中,協助盟軍破解德國U型潛艦使用的密碼。圖靈於1936年提出一種被稱為「圖靈機」的抽象計算模型,更是深遠地影響了往後電腦科學的發展,被視為最早的電腦雛形。另外,圖靈提出的「圖靈測試」的實驗,直到今天仍是人工智慧領域用以判斷機器是否有感覺的核心標準。

1952年,圖靈因同性性關係被判定行為不檢,不但遭到撤職,還被施行化學去勢。歷經這個打擊,2年後,圖靈41歲壯年之姿就輕生,不可謂毫無關係。英國的英格蘭及威爾斯1967年宣布將同性性關係除罪化。

2009年在萬人請願下,英國政府正式向圖靈公開道歉。2013年,英國女王伊莉莎白二世赦免了圖靈。圖靈的家人則在2015年持50萬人簽名的請願書向英國首相請願,希望能赦免與圖靈同樣因同性戀獲罪的4萬9000人。2017年,圖靈法案生效,這4萬9000位因同性戀定罪者也獲得赦免。

新版英鎊除了將採用拍攝於1951年的圖靈照片作為肖像外,鈔票也將印上圖靈用以破解德軍密碼的機器「英國炸彈」(British Bombe)。另外,還將印有一句圖靈在1949年時說過的名言,「這是對將來之事的徵兆,也是將要發生之事的影子。(This is only a foretaste of what is to come, and only the shadow of what is going to be.)」

目前50英鎊鈔票上頭印著的是工業革命先驅、蒸汽機改良者瓦特(James Watt)和他的合夥人波爾頓(Matthew Boulton)頭像。未來新版50鎊鈔票擬從紙質改用塑膠材質,並於2021年發行。

