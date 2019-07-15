軍事統治掰掰？泰總理帕拉育正式辭去軍政府領導人職務

2019-07-15 23:37

〔即時新聞／綜合報導〕泰國總理帕拉育今日正式辭去軍政府領導人職務，稱經過5年的軍事統治後，泰國成為一個正常的民主國家。在代表軍方的政黨和軍方指派的參議員支持下，他會繼續擔任明日上台的文人政府總理。

《路透》報導，帕拉育（Prayut Chan-o-cha）週一（15日）發表全國電視演講，讚揚軍政府在許多領域取得成功的政績，從解決非法捕魚和人口販賣問題，到去年拯救被困在淹水洞穴中的12名少年和他們的足球教練。

這位在2014年政變中奪取政權的前陸軍總司令表示，當年在經過6個月的街頭抗爭和暴力衝突後，軍方出手干預是必要之舉，以恢復社會秩序，而所有事情已在今年3月24日選舉後恢復正常。

帕拉育表示，「泰國現在已經完全成為一個擁立君主立憲制的民主國家，國會議員是民選的」，「所有問題都將通過基於不使用特殊權力的民主制度來解決」。

上週，帕拉育最後一次動用臨時憲法第44條來終止對媒體的各種限制，並將民事法律案件從軍事法庭轉移到民事法庭，但他保留了讓安全部隊可自由進行搜查和逮捕的權力。

泰王瓦吉拉隆功上週表態支持帕拉育的新文人政府，該內閣為在國會佔多數的19個黨聯合政府。新政府將於明日舉行宣誓儀式後正式上台。

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