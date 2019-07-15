法國人就愛這一味！ 阿爾及利亞贏球他們搞破壞

2019-07-15 19:59

〔即時新聞／綜合報導〕非洲盃足球賽4強賽事中，阿爾及利亞打敗奈及利亞，將與塞內加爾爭奪本屆冠軍。法國內政部發言人15日表示，在阿爾及利亞取得決賽資格後，法國境內發生騷亂，期間當局逮捕282人。

綜合外媒報導，阿爾及利亞14日擊敗奈及利亞後，法國各地球迷上街歡慶，期間引發騷動，截至法國當地時間15日早上6點，總計有282人被捕，其中249人仍被拘留，而光是首都巴黎就有50人被捕。不過部分逮捕事件和14日法國國慶日示威者的抗議行動有關。

報導指出，4強賽結束後，巴黎香榭麗舍大道聚集上千人，現場狀況混亂，有人施放煙火，交通陷入停滯狀態；在里昂，則有數十輛汽車被一夜燒毀，當局派出鎮爆警察清場，並將「拒絕遵從警方指示」和「向警方丟擲砲彈」的人抓捕歸案；此外，馬賽也有大批球迷聚集慶祝。

報導指出，事實上，阿爾及利亞在11日打敗象牙海岸後，巴黎市中心就曾爆發球迷鬧事、搶劫店家事件，在南部城市蒙彼利埃（Montpellier）更傳出一名球迷因慶祝而開車失控，最後高速衝撞一家人，造成1名女子死亡。

To be continued #Algerie #Lyon pic.twitter.com/Kq06nLPkvs — Bill Denbrough （@Bismuthback） 2019年7月14日

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