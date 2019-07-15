涉違反政策 加拿大當局再逮中國病毒學家

2019-07-15 16:56

〔編譯孫宇青／綜合報導〕在中國電信鉅子華為財務長孟晚舟去年12月被加拿大拘捕後，中國也陸續扣留13名加國公民，兩國關係持續惡化。加國媒體14日指出，加國華裔病毒學家邱香果夫婦及多名中國學生，5日被當地警方以「違反相關政策」（policy breach）為由，帶離位於溫尼伯（Winnipeg）的國家微生物實驗室。

報導指出，事發前數月，加國國家微生物實驗室的資訊科技部門專家，就曾進入邱香果的辦公室，並將其電腦帶走。而邱香果及夫婿程克定，以及涉事的一些中國學生被帶走後，該實驗室已禁止他們進入。當地警方在本月8日向實驗室人員說，邱香果夫婦目前正在「休長假」，要求同事不要與他們接觸。

加國國家微生物實驗室是全球15個「四級生物安全水準」實驗室、即最高防護實驗室之一。這個級別的實驗室保存「伊波拉病毒」等最致命的人類和動物病原體。邱香果出身中國天津，1996年前往加國攻讀學位後，成為魁北克省拉瓦爾大學微生物及傳染病系教授，曾參與開發伊波拉病毒治療法「ZMapp」而頗負盛名。

值得注意的是，加國外交部13日也表示，有一名加國公民在中國煙台市被捕，惟出於保密規定，加國全球事務部無法透露關於該公民的消息。此外，江蘇省徐州市8日也發布消息，稱逮捕19名涉毒品交易人員，其中有16人為外籍公民，包括4人證實為英國公民。

另一方面，加國外長方慧蘭（Chrystia Freeland）近日受訪表示，加國遵守法治原則，依據加美引渡條約逮捕孟晚舟，其中不存在政治干預，「百分之百確信加方做出正確決定」。中國外交部發言人耿爽12日對此做出回應，對加國官員屢次就孟晚舟事件和中加關係「發表錯誤言論」表示強烈不滿，強調這是一起嚴重的政治事件。

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