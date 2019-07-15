冰島為殘忍掃毒告狀聯合國 菲律賓川普嗆：你們只會吃冰

2019-07-15 16:24

〔即時新聞／綜合報導〕有「菲律賓川普」之稱的菲國總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）自上任以來鐵腕掃毒，引發西方國家質疑侵害人權，日前冰島向聯合國人權理事會提交一份草案，要求對於菲國掃毒撰寫一份綜合報告，最後以些微差距通過決議，引發菲律賓強烈不滿，杜特蒂更將砲火指向冰島，稱區區小島「只有冰」，根本不了解菲律賓，甚至有議員揚言斷交。

綜合外媒報導，日前聯合國人權理事會以18贊成、14反對、15棄權通過一項由冰島提出的草案，要求針對菲律賓掃毒的狀況撰寫綜合報告，完成後提交理事會，同時要求菲國政府執法必須符合《國際法》，依照正當程序和法治，防止法外殺戮、強迫失蹤，進行公正調查。

冰島此舉激怒了杜特蒂，杜特蒂甚至怒嗆：「冰島只有冰，而且也沒有明確的白天與黑夜」，他接著說，這也是為什麼冰島沒有犯罪、也沒有警察，「因為他們只會吃冰」，冰島根本不了解菲律賓的社會、經濟和政治問題。

菲律賓前總統馬可仕女兒、菲參議員伊梅（Imee Marcos）也批評，西方國家不應該干涉其他主權國家的內政，呼籲政府立刻與冰島斷交；菲律賓官員也強調，任何來自該決議的調查都不會在境內得到允許。

對此，一位聯合國高級官員警告，如果菲律賓拒絕聯合國對該國人權狀況的評估結果，將面臨各種後果。

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