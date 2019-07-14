林鄭多次提辭呈遭拒 英媒：北京要她清理自己的爛攤子

2019-07-14 20:29

〔即時新聞／綜合報導〕特首林鄭月娥處理《逃犯條例》失當。英國媒體報導指出，林鄭月娥在過去數周內已向北京當局多次提出請辭的要求，不過遭北京當局拒絕。

根據英國《金融時報》引述2位消息人士的發言，北京當局對林鄭月娥的辭意表示拒絕，並要求林鄭月娥留下來清理自己造成的混亂。

一名消息人士指出，北京方面表示，沒有其他人可以清理今次的爛攤子，也沒有人現在想要接下特首的工作。

特首辦公室在回覆《金融時報》查詢時表示，特首已經公開表明，她仍然會致力為香港人服務。國務院港澳辦則對此消息沒有回應。

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