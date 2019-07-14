反送中》16歲少年被追捕走投無路跳橋 警方自詡救命恩人

2019-07-14 20:26

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中運動「遍地開花」，昨（13）日在上水發起遊行，警民衝突不斷，在警方清場過程中，有名16歲少年在警方追捕下、突然要從天橋一躍而下，險些喪命，所幸及時被從天橋欄杆外硬拉回來、保住一命，但警方最終仍以涉嫌「非法集會」罪名逮捕該少年。

香港反送中運動的訴求不再僅限於撤回「逃犯條例」修訂案（「送中條例」），上水區13日發起旨在抗議中國廣東省深圳市「一週一行」政策、抵制中國「水貨客」赴港大肆採購商品的「光復上水」遊行。上水是香港最北面的主要市鎮，緊鄰深圳，近年中國水貨客在香港購買奶粉、紙尿褲、藥品等日常用品，搭火車南下到最近的上水站，利用香港自由貿易港的優勢，採「螞蟻搬家」的方式，每次小量攜帶貨品、多次出入境，將水貨運至中國，逃避關稅，並從中賺取價差，為香港居民帶來物價飆高、生活被干擾等問題。

綜合港媒報導，在最後清場行動近尾聲時，有身穿白衣的警員突然在天橋上大叫，追向1名16歲少年，少年被警察前後夾攻，受到驚嚇拔腿狂奔，情急之下跨出天橋欄杆，差點從3樓高的天橋墜下，現場的攝影記者和警員合力將他拉上橋，然而警方隨後以「非法集會」逮捕該名少年，少年被押上警車時，警員還聲稱；「是我救你的呀，不然你就沒命啦！你有沒有良心啊？」

身為目擊者之一的立法會議員尹兆堅表示，當時天橋上狀況平靜，跳橋少年並未做出違法行為，警方很有可能抓錯人，因為橋上的督察員本在追捕另1名青年，後來突然轉而追趕這名少年，害少年驚慌之下差點墜橋。尹兆堅及林卓廷與義務律師表示，願意作證，並找到同樣目擊現場的社工，協助該少年證明其清白。

香港公民黨成員、曾在反送中集會中罵退港警而被稱為「霸氣哥」的曾建峰痛批，警察險些鬧出人命，還自詡為「救世主」，警方才是暴徒！

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