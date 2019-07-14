中國國企逾75億資金遭大馬扣押 疑涉一馬弊案

2019-07-14 18:57

〔即時新聞／綜合報導〕外媒報導稱，馬來西亞政府扣押了中國國有企業─中國石油管道局工程有限公司（CPP）的逾10億令吉（約新台幣75.5億元）資金，疑似因涉及「一個馬來西亞發展有限公司（1MDB，一馬公司）」的舞弊醜聞。

綜合外媒報導，新加坡《海峽時報》13日報導稱，大馬政府本月初指示匯豐銀行（HSBC），將CPP在大馬的戶頭資金，轉入馬來西亞財政部旗下的蘇里亞戰略能源有限公司（Suria StrategicEnergy Resources，SSER）。

CPP已證實資金被轉移，強調該公司遵守大馬法律，對於在未獲得通知下，單方面轉移CPP的資金感到困惑，目前正在向相關單位接洽，以了解相關資金遭轉移的依據。

CPP是中國石油天然氣集團公司（CNPC）的子公司，2016年11月獲時任大馬首相納吉（Najib Razak）欽點為多元產品輸送管計劃（MPP）和跨沙巴天然氣管道計劃（TSGP）的承包商，成本分別為53億5000萬及40億6000萬令吉。

《海峽時報》表示，目前還不清楚CPP的資金為何被充公，以及大馬政府在此次充公行動上的權限，但知情律師和銀行家指出，大馬政府去年7月中止這2項天然氣輸送管道計畫後，CPP的某些銀行戶頭，包括在匯豐銀行的資金已被大馬政府凍結。

大馬當局正在追究，在實際工程進度只完成13%情況下，多個政府部門通過SSER，預先繳付83億令吉或88%的工程費用。大馬媒體曾報導，這些費用已被轉移到在開曼群島的第三方公司，而該公司與一馬公司醜聞有關聯。

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