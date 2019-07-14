上行下效 中國外交部變中外關係破壞部

2019-07-14 19:55

〔中央社〕原慣於低調行事的中國外交部駐外大使，近年屢因重炮回擊爭議事件而成為焦點；外媒報導，動輒以訓斥霸氣的語調說話，是要向西方國家爭奪話語權，起因與外交部長王毅的作風有關。

法廣網報導，許多人注意到一個新現象，中國和歐美的關係近年日趨緊張、給人越來越敵對之感；有些觀察人士分析認為，這與中國外交部官員語氣橫蠻、炮彈連連有關，不像是作外交、更像在對外作戰。

報導以中加關係為例指出，加拿大因華為財務長孟晚舟事件捲入中美爭端，中國駐加拿大大使盧沙野主動站上火線，指責加方是「有預謀的政治行動」，此作法讓中國人民寒心。

孟晚舟事件隨後引發中國拘捕兩名加拿大人作為報復，加拿大則聯合西方盟友譴責中方。對此，盧沙野又炮轟西方雙重標準、踐踏中國法制；除指控「白人至上主義」外，更警告加拿大若禁止華為參與5G建設，將會面臨「後果」。

報導指出，盧沙野強硬言詞與王毅有關。2016年的中加兩國外長聯合記者會上，媒體詢問香港書商失蹤事件，結果引來王毅手指這名加國女記者怒斥：「你的提問充滿了對中國的偏見，和所謂的不知從什麼地方來的傲慢，我是完全不能接受的。」

王毅還反問：「你去過中國嗎？知道中國從一窮二白，幫助6億人擺脫貧困嗎？知道中國人均8000美元的第2大經濟體嗎？知道中國把保護人權列入到憲法當中了嗎？」

報導引述分析稱，外交部長王毅的「語不驚人死不休」，動輒以訓斥霸氣的語調說話，據說是為了要向西方國家爭奪話語權，但結果淪為一場罵戰。

部長示範、外交使節爭先恐後。去年9月，一家3口中國遊客在瑞典入駐酒店未成、反遭警方驅離；原默默無聞的中國駐瑞典大使桂從友刻意忽略細節、義正詞嚴譴責瑞典不講人權粗暴對待中國遊客。當時就有中國網民譏諷，跟瑞典槓上、了不起！

香港反送中也是一例。英國外交大臣韓特（Jeremy Hunt）敦促北京按「中英聯合聲明」（Sino-British Joint Declaration）規定行事；中國外交部發言人耿爽以諷刺謾罵口吻稱，英方「還沉浸在昔日英國殖民者的幻想當中，還執迷於居高臨下對他國事務指手畫腳的惡習當中，仍然不知悔改，繼續信口雌黃」。

外交部變成「中外關係破壞部」，怪發言人嗎？怪大使嗎？報導引述分析人士稱，此跟外交部的領導有重大關係，再往更深層次看，其實跟習近平個人作風有重大關係；習近平要大家敢於鬥爭，以牙還牙，而王毅的表現，頗得上意喜歡，最後提升為副國級。

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