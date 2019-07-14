小英差點能去美國國會演說？郭文貴大爆內幕

2019-07-14 16:59

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文出訪加勒比海友邦，並過境美國紐約，引起國際媒體關注。現居紐約的中國反共富豪郭文貴近日爆料，其實蔡英文差點就能前往美國國會發表演說，他還再度稱讚蔡英文當總統「比別人選上好」，更透露接下來的美中角力，台灣將出現「前所未有的機會」，呼籲「台灣人別再內鬥了」。

郭文貴12日直播表示，在上月大阪G20峰會「川習會」落幕後，白宮裡的某些人對川習會結果不滿意，川普政府內部出現「巨大的內訌及不和」，隨後白宮內的高層官員對台灣、香港、伊朗等問題有激烈爭辯。郭文貴進一步透露，川普政府內當時甚至「有幾個跟咱們同一個戰線的人，堅決要求應該臨時改變讓小英去美國國會演講」。

但郭文貴指出，有些大家認為的白宮強硬派，卻對此事沒那麼支持，最後此提議也沒有實現。郭文貴說：「我告訴你們，台灣人沒有1個人知道的，我現在可以告訴你，小英根本不知道，小英對美方的工作完全是被動的」。

郭文貴認為，在G20峰會後，由於白宮內部對美中貿易談判、台灣、香港、伊朗等問題出現不同意見，甚至到吵架的地步，「我聽說、我認為、我瞎矇，接下來會造成美國高層有人離開」。

讚小英受西方世界尊重 籲台灣放棄內鬥

提及蔡英文訪美行，郭文貴稱讚蔡英文隨便講個英文「都高過中南海裡那一堆加在一起的英文」，且蔡英文的國際知識和法律知識「都比咱們所謂中南海搞法律的那些人強多少萬倍」，所以受到西方世界的尊重。郭文貴說：「到目前來看，台灣小英總統選上，比別人選上好」。

郭文貴指出，有些台灣媒體跟著共產黨一起罵蔡英文，但他希望這些媒體「別再丟人了」，呼籲台灣應該放棄內鬥、發展無數個大型國際企業、強化台灣經濟和台灣人民在世界的影響力。郭文貴喊話道：「統獨陷阱和台灣內部的國民黨與民進黨的選舉陷阱，這2個陷阱必須跳開，跳開這2個陷阱了，你將擁有大海，你將擁有大西洋和太平洋」。

另外，郭文貴聲稱，美國政府接下來將對中國國企有「重大打擊」，更再度點名台積電，稱「台灣的台積電正在桌子上等著切呢！你偷著幫華為的後果有多嚴重？你知道你幹啥了」。

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