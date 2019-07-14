加拿大媒體：鬆綁一中 支持台灣參與國際事務

2019-07-14 15:41

〔即時新聞／綜合報導〕就在加拿大政府證實又有1名公民在中國被拘留之際，加拿大媒體《國家郵報》（National Post）記者伊維森（John Ivision）撰文表示，現在加拿大公民被拘留在中國，影響中國的其中一種方式，就是提供台灣外交支持，繼續支持台灣參與國際事務。

加拿大媒體《國家郵報》記者伊維森以「支持台灣外交有利加拿大和中國的爭端」為題撰文，因加國50年前承認中共「一個中國」政策，與台灣沒有正式外交關係，但近日中國任意拘留加拿大公民，支持台灣外交可能是影響中國政府的一種做法。

文中表示，台灣曾受邀參加2013年的國際民航組織大會（ICAO），但在中國的施壓下無法再度參加，台灣今年以「飛安無國界」為由，希望能以貴賓或觀察員身分參與，但需要經過會議投票，也需要有一個願意支持的國家發聲，而加拿大就願意支持台灣，加國外交部長4月在7國會議上簽署，並稱「因政治目的排除他國成員，恐會損害航空安全」。

文章指出，日前美國出售戰車和飛彈給台灣，台灣總統蔡英文此刻正出訪加勒比海邦交國及過境美國，縱然中國常常對外展示軍事或政治實力，但加拿大應該要繼續支持台灣，駐加拿大的台灣僑胞也都認同台灣的民主蓬勃發展。

伊維森提到，面對一個「強悍」的鄰居中國，更凸顯台灣是一個寬容的國家，包括通過同性婚姻、原住民部落在議會中有代表權，台灣和加拿大有許多共同的價值觀，應是鬆綁「一個中國」政策的時候了。

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