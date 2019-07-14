小學生「不上學宣言」只靠網路學習 父母超支持、網友卻噓爆

2019-07-14 12:04

〔即時新聞／綜合報導〕日本一名10歲小學生YouTuber中村逞珂（Yutabon）在網路上自稱「少年革命家」，宣稱根本不用上學，知識只要在網路上都能查到，數學可以靠計算機，寫作也可以在家練習，這「不上學宣言」被日本網友噓爆，但中村逞珂的父母非常支持，認為孩子可以自己決定想做的事。

綜合媒體報導，日本10歲的小學生YouTuber中村逞珂自稱「少年革命家」，已經一年沒去學校上學了，他多次在網上推廣「不上學宣言」，他表示想學習不必去學校，在網路上就可以查到想知道的知識，而且他不是完全不去學校，而是「想去的時候去」，他常常是午餐時間才到校，而且只上喜歡的游泳課或勞作課。

報導指出，中村逞珂認為他並不是不想學習，只是想自己選擇想做的事，父母也十分贊成。他的父親受訪時表示，沒有一定正確的養育方式，只要適合自己孩子就好，且如果逼迫小孩反而會造成他心中的疤痕，他會繼續支持中村逞珂想做的事。

據報導，日本網友對中村逞珂「不上學宣言」毫不買單，留言勸告「十年內一定會後悔」、「至少要接受義務教務」，他的父母也受到許多教育人士的批評，認為學習是從基礎開始扎根，教育人士表示「即使是一名運動員，也是要從基本訓練開始，網路有廣大有趣的世界，但因為這樣全盤否定義務教育，可能會失去更多」。

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