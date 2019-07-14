閉封逾半世紀 埃及終於開放這座4619年的神秘金字塔

2019-07-14 10:24

〔即時新聞／綜合報導〕埃及於7月13日開放了兩座最古老的金字塔，曲折金字塔（the Bent Pyramid）以及周邊的金字塔，大約建於西元前2600年，是埃及自1965年首度對遊客開放。

根據《美聯社》報導，埃及文物部部長阿納尼（Khaled el-Anany）表示，埃及現在允許遊客參觀代赫舒爾（Dahshur）皇家陵墓的曲折金字塔與其周邊金字塔，它們位於埃及首都開羅以南約40公里，也是聯合國認定的世界遺產，孟菲斯及其墓地金字塔群的一部分。

曲折金字塔大約是在西元2600年前在埃及古王國時期建造的，當時的法老王為斯尼夫魯（Sneferu），其獨特之處在於它有兩個內部結構。阿納尼表示，曲折金字塔是左塞爾金字塔（Djoser Step Pyramid，西元前2667-2648）和美杜姆金字塔（Meidum，西元前2600年左右）之間，金字塔建築過渡期的代表。

阿納尼也宣布，考古學家也在該區發現一系列古物，包括石材、陶土、木製棺材，其中一些還有有木乃伊，以及更晚期的文物，包括西元前664-332年的木製喪葬面具、雕塑石器的工具。他們也發現巨型石塊、石灰岩及花崗岩的碎片，表示該地區存在古代墳墓。

埃及近期一直致力於新的歷史宣傳，希望復甦自2011年推翻獨裁者穆巴拉克之後，不斷受損的觀光業。

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