港警揮棍打多名記者 香港記協指多次聲明都沒有改善

2019-07-14 08:22

〔即時新聞／綜合報導〕香港「反送中運動」熱潮未減，民間抗爭行動「遍地開花」。逾3萬人（警方估稱4千人）昨天在「光復上水」遊行，抗爭中國「水貨客」赴港採購，尤其是奶粉等民生物資，已經排擠到港人生活，在下午5點遊行結束後，警方對部分轉往上水廣場等地的示威群眾以警棍、胡椒噴霧強勢驅離，爆發多波警民肢體衝突，其中，多名記者慘遭警棍毆打、攝影器材被爛。

香港攝影記者協會、香港記者協會今天凌晨發表聯合聲明，除了表示遺憾外，促請警方正視警權問題，尊重傳媒的採訪權；並指，近期的多次示威活動中，警方進行清場時都有推撞和辱罵記者的情況，該會已多次發出聲明但情況仍未有所改善，促請警方正視警權問題，尊重新聞自由以及記者在現場採訪的職責。

香港記協的聲明細數包括NOW新聞、文匯報、自由攝影記者、東方日報等媒體記者被警棍毆打、或盾牌推撞，隨身採訪的攝影器材也被打掉在地；記者身穿有反光「記者」背心、頭盔、大叫「記者」，全部沒用，警棍照樣狠打。

不過，記協聲明還指網上流傳指有《香港01》記者及《法新社》記者被警察用警棍打傷，經調查後本會確定並沒有相關事件，特此澄清。

但是，包括《星島日報》等媒體有圖文報導，《法新社》記者確實是受傷，但是在混亂中被拉扯後推倒地受傷送醫，指非警棍打傷。

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