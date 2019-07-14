英國希斯羅機場暑假大罷工 預估千萬人受影響

2019-07-14 03:04

〔中央社〕計劃赴英旅遊的民眾要注意，倫敦希斯羅機場（Heathrow airport）4000名員工投票通過將在暑假進行罷工，預估將有超過1000萬名旅客的行程受到影響。

英國廣播公司（BBC）報導，參與罷工的員工包括關務人員、工程師與維安人員等。罷工日期為7月26、27日，以及8月5、6、23、24日共6天，剛好強碰英國學校放暑假的第一個週末，以及8月夏季銀行假期。

聯合工會（Unite）表示，罷工預料將會造成暑假交通大混亂。希斯羅機場方面則表示，機場有應對計畫，將會維持安全營運。

機場人員之前拒絕希斯羅機場加薪到18個月，平均漲幅2.7%的方案。工會指出，最低薪員工每人每天平均只有加薪3.75英鎊（約新台幣146元），引發員工不滿，經過8次投票後，決定展開罷工。

代表希斯羅機場4000名員工的聯合工會指出，罷工行動是基於員工對於同工不同酬，以及機場執行長霍蘭德凱伊（John Holland-Kaye）的「鉅額」薪水感到憤怒。

霍蘭德凱伊去年獲得加薪103.2%，薪水從2017年的209.7萬英鎊，暴漲到去年的420萬英鎊。

機場呼籲工會回到談判桌上，解決薪資爭議。機場方面表示：「我們願意給予70%以上第一線員工4.6%的薪資漲幅。」他們也表示，儘管罷工發生在全年最忙碌時段，將能維持飛機正常起降。

機場聲明：「我們將會和我們的航空公司夥伴合作，把對乘客的困擾降到最低，讓他們享受應有的暑假。」

「電訊報」報導，6天罷工預料將影響超過1000萬名旅客。

英國運輸大臣葛瑞林（Chris Grayling）表示，他沒有被要求涉入，因為這完全是私營公司希斯羅機場自身的事務，但他指出：「不論爭議的是非對錯，他們試圖在一年中最繁忙的時間，打亂民眾的暑假，這無法合理化。我希望工會在造成混亂之前能夠三思。」

國會交通委員會成員、保守黨議員達博爾（Steve Double）表示：「打斷家族暑假旅遊計畫，並不是尋求別人支持你加薪的好方式。除此之外應該還有其他方法，我希望工會發揮常識，不要在一年中最繁忙的時間製造混亂。」

另一名委員會成員柯特斯（Robert Courts）則說：「試圖在繁忙時段癱瘓英國最大機場，造成旅遊大混亂的舉動，會被視為在英國大眾臉上打一巴掌。」

希斯羅機場去年在7月最後一個週末共有26萬1909人次出入境。（編輯：劉學源）

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