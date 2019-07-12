女科學家在希臘離奇失蹤 6天後被發現遭棄屍二戰廢棄碉堡

2019-07-12 23:14

〔即時新聞／綜合報導〕一名美國科學家日前前往希臘克里特島（Crete）參加一場學術研討會，沒想到這一去就失去音訊，最後被人發現陳屍在一處二戰廢棄的地下碉堡內，且遺體還少了一隻耳朵。經過警方初步調查，研判犯下這樁命案的兇手非常熟悉當地地形，目前正全力展開追緝。

綜合外媒報導，死者是來自美國加州，今年59歲的分子生物學家伊頓（Suzanne Eaton），目前與英籍科學家丈夫海曼（Tony Hyman）定居在德國，並任職於馬克思普朗克研究所（Max Planck Institute）。

近日伊頓到克里特島參加研討會，但卻未見本人出席，引起關切。據報導指出，伊頓自本月2日便和外界失去聯繫，最後在8日被人發現遭棄屍在一處二戰廢棄，且內部構造複雜的地下碉堡內，還失去一隻耳朵。對此，希臘警方表示，這座碉堡離最近的道路有段距離，很可能是在別處遭人殺害後帶到碉堡棄屍，且發現屍體的地方距離碉堡洞穴約莫60公尺處，入口還有棵大樹擋著，由此判斷兇手可能很熟悉碉堡內部動線。

另外，據驗屍官指出，伊頓的口鼻曾遭人摀住，研判死者死因為窒息。目前警方正全力追緝凶手，伊頓的親友有在網路上發起了懸賞，獎金高達5萬歐元（約新台幣173萬）。馬克思普朗克研究所也在事發後發聲明 悼念，對失去伊頓這樣一位傑出的科學家感到難以接受，並對伊頓的家人致上最誠摯的哀悼。

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