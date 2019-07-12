女科學家在希臘離奇失蹤 6天後被發現遭棄屍二戰廢棄碉堡
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2019-07-12 23:14

〔即時新聞／綜合報導〕一名美國科學家日前前往希臘克里特島（Crete）參加一場學術研討會，沒想到這一去就失去音訊，最後被人發現陳屍在一處二戰廢棄的地下碉堡內，且遺體還少了一隻耳朵。經過警方初步調查，研判犯下這樁命案的兇手非常熟悉當地地形，目前正全力展開追緝。

綜合外媒報導，死者是來自美國加州，今年59歲的分子生物學家伊頓（Suzanne Eaton），目前與英籍科學家丈夫海曼（Tony Hyman）定居在德國，並任職於馬克思普朗克研究所（Max Planck Institute）。

近日伊頓到克里特島參加研討會，但卻未見本人出席，引起關切。據報導指出，伊頓自本月2日便和外界失去聯繫，最後在8日被人發現遭棄屍在一處二戰廢棄，且內部構造複雜的地下碉堡內，還失去一隻耳朵。對此，希臘警方表示，這座碉堡離最近的道路有段距離，很可能是在別處遭人殺害後帶到碉堡棄屍，且發現屍體的地方距離碉堡洞穴約莫60公尺處，入口還有棵大樹擋著，由此判斷兇手可能很熟悉碉堡內部動線。

另外，據驗屍官指出，伊頓的口鼻曾遭人摀住，研判死者死因為窒息。目前警方正全力追緝凶手，伊頓的親友有在網路上發起了懸賞，獎金高達5萬歐元（約新台幣173萬）。馬克思普朗克研究所也在事發後發聲明 悼念，對失去伊頓這樣一位傑出的科學家感到難以接受，並對伊頓的家人致上最誠摯的哀悼。

  • 美籍分子生物學家伊頓日前出發希臘克里特島參加一場研討會卻離奇失蹤，6天後被發現遭棄屍在一處站站廢棄碉堡。（圖擷取自MPI官網）

    美籍分子生物學家伊頓日前出發希臘克里特島參加一場研討會卻離奇失蹤，6天後被發現遭棄屍在一處站站廢棄碉堡。（圖擷取自MPI官網）

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