香港能脫離中國嗎？ 美學者肯定香港獨立可能性

2019-07-13 00:34

〔即時新聞／綜合報導〕美國政治學者華特（Walter C. Clemens, Jr.）11日撰文投書雜誌《外交家》（The Diplomat）分析香港獨立問題。華特表示，獨立對於波羅的海的3小國來說也曾經是不可想像的，直到她們的獨立成為現實。華特認為，如果中國當前所面臨的問題在未來成倍增加，而港人也能持續堅持不懈，則香港便有可能獨立。

華特11日以〈香港會成為另一個愛沙尼亞嗎？〉為題撰文，投書外交雜誌《外交家》。華特表示，愛沙尼亞、拉脫維亞和立陶宛在1988年至1991年之間，成就了大多數觀察家曾認為不可能的事─從獨立蘇聯的統治中獨立，並且很快的融入北約以及歐盟。大多數的專家對於，「香港獨立並且生存繁榮」抱持否定的看法，華特認為這些專家可能是錯的。

在經濟方面，華特指出，香港的經濟比起當時任一波羅的海的小國都強的多。19世紀80年代，這些波羅的海的小國，除了在經濟上強烈地依賴蘇聯，也沒有能力提供或是生產符合西歐標準的服務與產品。華特表示，如果香港獨立，作為中國與世界之間的中介角色可能會削弱，但是中港雙方的需求互補仍會持續。華特舉台灣以及新加坡為例，政治上的分歧不能切斷兩者與中國密切的商業往來，而西方企業在獨立、尊重法律的香港投資則會更加安全。

在人口以及土地面積上，華特表示，香港有超過740萬的人口，數倍於愛沙尼亞的130萬人，更是多過波羅的海三小國的人口總和，而新加坡的人口總數也僅有560萬。在土地面積上，香港擁有1104平方公里的土地，高於新加坡的722平方公里。

為什麼香港要獨立？

比較中港差異，華特表示，大多數的香港人說廣東話、使用繁體字、英語流利，正如台灣和新加坡。在資訊不受管制的環境中，香港人能自由的將事實與想法連結起來，而這也是大多數中國人無法做到的。

華特表示，當波羅的海的小國在爭取共和國自決權時，蘇聯也曾以武力鎮壓，並造成約20人的死亡。而中共也曾在天安門事件中殺死大量的示威者，不過，華特認為，大規模的屠殺在當前可能已不再是一個可行的選項。

當前的中國，在許多方面都要比戈巴契夫時代的蘇聯來得強大，不過，華特指出，中國面臨的問題，包括勞工騷亂；種族文化爭議；知識分子和商人要求更多的自由；藏人、哈薩克人、維吾爾人和蒙古人對於漢人入侵的不滿情緒正在升高；公眾對空氣、水污染的憤怒也有增無減。華特認為，如果上述的問題成倍增加，港人也持續堅持不懈，則香港可能會追上愛沙尼亞的夢想。華特表示，沒有任何事情是注定的。

華特為波士頓大學名譽教授，也是哈佛大學戴維斯俄羅斯和歐亞研究中心的副學士，長年從事國際關係和比較政治研究。

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