梅克爾健康引擔憂 外媒分析德國避談政治人物隱私

2019-07-12 14:15

〔即時新聞／綜合報導〕德國總理梅克爾（Angela Merkel）在1個月內被媒體3度拍到站立時不明顫抖，昨日她出席公開場合時更坐著聽國歌，對此外媒進行分析，指出德國對於政治人物健康狀況的透露程度，與美國的極端透明有著明顯不同。

《金融時報中文網》報導，梅克爾近日的身體狀況引發外界擔憂，發言人稱梅克爾感覺良好，梅克爾本人則是將問題歸咎於「脫水」，並要外界別擔心他。報導指出，相較於美國公開發布總統身體健康檢查狀況，公開討論政治人物的健康在德國相當罕見。

報導指出，萊布尼茲當代歷史中心（Leibniz Center for Contemporary History）學者薩布羅（Michael Sabrow）分析，德國對民主有不同的理解，認為民主是建立在制度而非人格基礎，這源自於對納粹時代個人崇拜的反思，德國人認為政治家不應該成為關注焦點。

綜合外媒報導，前天上午梅克爾在迎接來訪的芬蘭總理林內（Antti Rinne）時，被媒體拍到她站立時再度出現不明顫抖，將在本月17日迎接65歲生日的梅克爾表示「我沒什麼特別可以講的，我身體很好」，德國總理府發言人則說這是「心理調節過程」，梅克爾因為想要避免顫抖，這種壓力讓她反而又出現這種情況。

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