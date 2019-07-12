搶發大財！運鈔車門沒關好 鈔票從天而降民眾狂撿

2019-07-12 16:17

〔即時新聞／綜合報導〕美國喬治亞州（Georgia）亞特蘭大（Atlanta）日前一輛運鈔車側門意外鬆脫，車上17萬5000美元（約台幣547萬6000元）鈔票飛出，大量現金灑落在公路上，許多駕駛停下來「撿錢」，警方表示，希望這些駕駛主動將這些錢歸還，不願歸還的人可能會被指控盜竊罪。

綜合媒體報導，美國亞特蘭大的州際公路9日有大量鈔票「從天而降」，一輛運鈔車行駛其間側門意外打開，大量鈔票飛散到公路上，損失金額高達17萬5000美元。當時許多汽車駕駛停在路肩將這些錢撿回家，當警方到達現場，那些人都已離去。

報導指出，目前只有兩個人拾金不昧，主動將錢帶到警局，警方呼籲民眾盡快歸還這些錢，如不歸還可能會被控告盜竊，如侵占的錢超過1500美元（約台幣4萬7000元）恐成重罪，懲罰會越來越嚴重。調查人員表示在現場只找回200美元（約台幣6300元），且都是小額鈔票，調查發現至少有50個人手上還有「不義之財」，並表示已掌握這些人的線索，希望他們主動歸還，不希望讓警方上門討錢。

Raining money in an Atlanta Highway along Interstate 285 after a Garda Armored Truck’s side door blew open for reasons unknown. Police are asking people to return it #Atlanta #money #highway ????????????????- pic.twitter.com/F6dihu6yJQ — Limuel Martine （@LIMUELMARTINE） 2019年7月10日

一輛運鈔車側門意外鬆脫，車上大量美元鈔票飛出。（圖擷取自@Dunwoody Police Department臉書）

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