搶發大財！運鈔車門沒關好 鈔票從天而降民眾狂撿

2019-07-12 16:17

〔即時新聞/綜合報導〕美國喬治亞州(Georgia)亞特蘭大(Atlanta)日前一輛運鈔車側門意外鬆脫,車上17萬5000美元(約台幣547萬6000元)鈔票飛出,大量現金灑落在公路上,許多駕駛停下來「撿錢」,警方表示,希望這些駕駛主動將這些錢歸還,不願歸還的人可能會被指控盜竊罪。

綜合媒體報導,美國亞特蘭大的州際公路9日有大量鈔票「從天而降」,一輛運鈔車行駛其間側門意外打開,大量鈔票飛散到公路上,損失金額高達17萬5000美元。當時許多汽車駕駛停在路肩將這些錢撿回家,當警方到達現場,那些人都已離去。

報導指出,目前只有兩個人拾金不昧,主動將錢帶到警局,警方呼籲民眾盡快歸還這些錢,如不歸還可能會被控告盜竊,如侵占的錢超過1500美元(約台幣4萬7000元)恐成重罪,懲罰會越來越嚴重。調查人員表示在現場只找回200美元(約台幣6300元),且都是小額鈔票,調查發現至少有50個人手上還有「不義之財」,並表示已掌握這些人的線索,希望他們主動歸還,不希望讓警方上門討錢。

Raining money in an Atlanta Highway along Interstate 285 after a Garda Armored Truck’s side door blew open for reasons unknown. Police are asking people to return it #Atlanta #money #highway ????????????????- pic.twitter.com/F6dihu6yJQ