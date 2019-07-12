宛如防賊！憂研究機密遭竊 美擴大對中國科學家監控

2019-07-12 11:12

〔即時新聞／綜合報導〕為防範中方竊密，美國政府正持續擴大對中國科學家的監控，許多此前獲得美國學術機構終身教職的中國高級研究員陸續被解雇、研究室遭關閉，至於「倖存」的華人科學家也不好過，因為當局對他們是否存在間諜行為的審查力道持續提高。

《美國之音》報導，美國國防部與情報部門皆認為，中國從2008年起啟動的「千人計劃」，廣泛吸收在美國受教育與工作的科技人才，為中方竊取尖端技術，是中國轉移並複製美國軍事與商業技術的主要途徑。美方認為，中國藉著剽竊智慧財產權的手段，獲得當今經濟軍事地位，已威脅到美國國家安全。

對此，美國總統川普大力推動相關政策，對美國學術界可能出現敏感訊息與技術外洩等事宜進行嚴密調查，美國聯邦調查局（FBI）反間諜處助理主任普里斯塔普（EW Priestap）表示，FBI並不針對特定種族與原國籍背景，而是在非法行為，但調查人員隨後發現，在學術間諜犯罪中，中國公民的數量遠遠高出其他國家。

普里斯塔普進一步強調，大多數美國教授專注教學，分享人類重要知識，但美國學界自由開放的教育環境現已被部分人士、國家利用，後者派出國際學生、學者，為其蒐集資訊、科學機密或發展人脈，最終讓該國得利。

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