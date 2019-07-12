太敏感？拿南京條約比喻「淪陷」於偶像 微博急刪關鍵字

2019-07-12 00:01

〔即時新聞／綜合報導〕「66鍵盤」輸入法app主打不用打字，只要直接複製app內建的句型，就可一鍵送出，即刻回覆。不少中國網友今日使用「66鍵盤」輸入法app的內建句型，以「你是我的《南京條約》，是我淪陷的開始」等句子，自稱已「淪陷」於偶像的魅力之中，向偶像表白。但沒多久這些粉絲發文內容都已搜尋不到，查詢相關關鍵字也找不到任何內容。「新浪微博社區管理官方微博」今（11）日晚間表示，在涉及不同明星的微博中，大量出現帶有對「南京條約」等歷史事件「惡意調侃」且文案一致的「違規內容」，並稱，在「66鍵盤」輸入法app糾正「錯誤」前，所有帶有敏感字詞「南京條約」的內容將被「禁發」3天。

綜合中國媒體報導，在該app內，除了《南京條約》，還有許多中國近代史中的「恥辱條約」或具有重大意義的戰役、歷史事件，也都被拿來當作對偶像示愛的造句題材。相似造句包含，「你是我的『洋務運動』，轟轟烈烈但一敗塗地」、「你是我的《九國公約》，以最溫柔的理由做最殘忍的事」。

而類似造句，取材也不限於中國歷史，還包括歐洲史，如「你是我的『文藝復興』，帶我走出黑暗，給我新的信仰和救贖」、「你是我的『十月革命』，讓我看到黎明的一道曙光，給我新的希望」。

中國多家媒體也紛紛以「『國恥』也敢用來追星？！」為題報導，痛批這種追星告白行為。不少中國網友「痛心疾首」表示，拿《南京條約》等「不平等條約」，當作對偶像示愛的哏，是沒學過「近代百年屈辱史」嗎？！

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法