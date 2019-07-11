選手親自教你「吃雞」！國際SOHO平台Fiverr搶電競市場

2019-07-11 23:25

〔即時新聞／綜合報導〕線上自由職業平台Fiverr今（11）日宣布推出「電競教學商店」，搶攻國際電玩競技的蓬勃市場，讓職業選手能夠販售他們的技巧、心得，也讓全球《絕地求生》、《要塞英雄》等熱門「大逃殺」遊戲玩家能夠順利「吃雞」（獲勝）。

據《路透》報導，深受全球SOHO族喜愛的自由職業平台Fiverr，今日宣布推出「電競教學商店」，讓職業電競選手能夠在平台上「販售」他們的遊戲技巧、心得和訓練課程，價格從5美元（台幣約155元）起跳。

其中教學內容，以全球狂熱的《絕地求生》及《要塞英雄》等「大逃殺」生存遊戲為例，他們可能會教你如何在100名玩家殊死對抗中，更輕鬆地活下來「吃雞」，以及在遊戲中的優勢躲藏地點、武器的選擇和使用。

報導指出，創立於2010年的Fiverr平台，致力於提供自由職業者進行線上刊登服務，並從中收取部分手續費獲利。在Fiverr上刊登服務的訂單稱為「gig」（直譯為「演出」），服務範圍極為廣泛，從圖形設計、數位行銷、寫作翻譯、影片動畫、音樂剪接至程式設計等。

如今Fiverr攻入電競市場，讓這個以年輕族群用戶為主的上市公司，備受市場期待。Fiverr總裁考夫曼（Micha Kaufman）表示：「我們希望能夠助長電玩產業目前已勢不可擋的擴張，在幫助電玩廠商之餘，也讓自由職業者、電競選手能夠從中獲利。」

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