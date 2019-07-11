日媒指戰略物資流入北韓 南韓要日本提證據

2019-07-11 22:28

〔即時新聞／綜合報導〕日本政府對北韓實施高純度氟化氫等3種電子材料的出口管制，影響南韓經濟發展，也引發日韓之間的爭論，日本媒體指出，這是因為韓國近4年來走私非法戰略物資達156件，而對象多為北韓的友好國家，韓媒回應，這些數據是韓國政府打擊走私的證明，請日媒不要藉此大作文章。

綜合媒體報導，日本政府從本月4日開始，對南韓展進行光阻劑、高純度氟化氫與氟聚醯亞胺，共3種電子材料的出口管制，影響南韓經濟發展與相關產業。日本政府說明，因為懷疑韓國讓氟化氫流入北韓，也不信任韓國監管戰略性物資的能力，對此韓政府回應，有遵守對北韓經濟制裁的規定，未讓日本進口的氟化氫進入北韓，並要求日方提出證據。

日本富士電視台昨（10日）指稱，南韓政府從2015年至2019年3月，非法走私戰略物資達156件，其中包含氟化氫等，可以製成大規模殺傷性武器的原料，因此日本政府才對可以做為軍事用途的3項電子材料進行管制。並表示這些原料多運送到敘利亞、伊朗或巴基斯坦等國，對象多為北韓的友好國家，但南韓政府卻沒有公開這些資訊。

南韓的朝鮮日報回應，富士電視台的資料可能取自南韓政府每年對外發布的公開資訊，展現政府對出口制度的透明度，而查獲出韓國企業走私的氟化氫，其產地都來自中國與韓國，並非日本，也提到日本認為三星等企業進口的高純度氟化氫會轉運到北韓，不但不符經濟效益，更沒有根據。

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