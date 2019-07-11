否決討論送中條例 民建聯葉傲冬竟扯抗議源於台灣殺人案

2019-07-11 23:16

〔即時新聞／綜合報導〕香港油尖旺區議會今天（11日）下午舉行大會，大會主席葉傲冬會前否決討論「送中條例」修訂案（「送中條例」），並聲稱反送中的一連串事件源自台灣殺人案，示威者不滿葉傲冬的回應，大聲抗議，最後會議喊停。

綜合港媒報導，香港油尖旺區議會下午2點開會，會前民主派議員余德寶要求討論《逃犯條例》修訂案，被香港建制派政黨民建聯的主席葉傲冬否決，因此港民在他進入議會廳時大呼「回應5大訴求」、「反送中、撤惡法」，還有人手持「葉傲冬縮頭龜」的標語以示抗議。

葉傲冬說，會前收到議員要求「為過去一段時間的事件默哀」，而事件源自「陳佳同在台殺人案」，批准與會人士就過去發生的事件，可為任何人默哀1分鐘，不過默哀過程中，有部分議員並未跟著起立。多名在旁聽席的港民不滿葉傲冬仍提港男在台殺人案，怒批「吃人血饅頭」，要他說明「為誰默哀？」葉傲冬未做出回應，還要在場人士安靜，不要妨礙會議進行。

然而會議進行將近半小時後，因抗議聲浪太大，葉傲冬中止會議後快速離場；余德寶表示，民主派希望透過區議會討論「逃犯條例」修訂案，他質疑：為什麼其他區議會主席都批准討論，而油尖旺區卻不行？另外2名民建聯的油尖旺區議員黃建新和陳少棠也認為葉傲冬不該否決，應在會議中討論「送中條例」修訂案。

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