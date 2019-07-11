霸凌現象嚴重 國際特赦組織籲南韓軍中同性戀除罪化

2019-07-11 23:09

〔即時新聞／綜合報導〕國際特赦組織11日公開表示，南韓軍中的同性戀應合法化，並指出南韓現行法律加劇對同志士兵的壓迫、歧視和羞辱。

根據《CNN》報導，雖然南韓整體社會在LGBTQ權利方面有進步，但軍營內的權利發展依然緩慢，南韓所有18至35歲的男性必須在軍中服役至少21個月，逃避兵役會遭到嚴懲。

雖然2009年南韓政府通過1項軍事指令，要求加強保護同性戀士兵，但南韓《軍事刑法》第92-6條規定，禁止軍人之間的性行為，違者最高可判處2年有期徒刑。2017年曾發生有軍中長官檢查士兵的手機和交友軟體，試圖追查LGBTQ人士，有名陸軍上尉被發現和同袍發生性行為，遭判6個月緩刑。

外界質疑南韓將士兵的同志關係視為「可恥的」，但南韓在提交給聯合國的報告書中堅稱，政府不會為因個人性取向而予以刑事處罰，目的只是為了維護「軍事秩序和紀律」。

不過，《紐約時報》採訪後發現，南韓軍中對同志的壓迫非常嚴重，大部分的同志士兵選擇隱瞞性向，避免被騷擾和霸凌。有位名為Jeram Yunghun Kang（簡稱康）的男子透露，他2008年服役時被其他同袍性騷擾，包括被親脖子、遭拉下內衣等，康向上級長官求助，並坦承自己是同志，從那之後，康的胸前必須戴上微笑別針，上面寫著「有特殊癖好的士兵」，之後還因為被認為「很髒」，被迫單獨洗澡。

國際特赦組織呼籲南韓廢除《軍事刑法》第92-6條，「雖然除罪化不能完全解決問題，但這是基本尊重，也是保護LGBTQ群體人權的第一步。」

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