嚇阻共軍！郭文貴爆：美核潛艇已「常態化」出沒台灣周邊海域

2019-07-11 16:57

〔即時新聞／綜合報導〕美國國務院8日宣佈批准對台軍售「M1A2T」艾布蘭戰車等項目，總額超過27億美元。中國反共富豪郭文貴美東時間10日直播透露，這起軍售案「幾週前我就知道了」，他還聲稱，美國海軍的核子動力潛艇在台灣周圍海域出沒已經「常態化」，哪天美軍航母甚至將停靠在台灣，他保證這種情況「一定會發生」。

郭文貴10日直播表示，這起美國對台軍售案「幾週前我就知道了」，稱自己早在1年前就說過，美國對台軍售將「徹底改變局面」。郭文貴還進一步爆料「美國的潛水艇、核潛艇都在台灣周圍轉悠，都已經常態化了」，而未來某天美軍航母也許還將突然停靠在台灣，他保證這種情況「一定會發生」。

提及台灣，郭文貴意有所指地說：「台灣不要指望什麼黨，台灣要指望台灣人民、香港要指望香港人民，凡是什麼大老的，凡是在那邊吹牛的，你問問他過去幹什麼？扯淡的事！給點錢都跪下！只有我們爆料革命是不為了錢、不為利益的。」

另外，香港特首林鄭月娥9日召開記者會，宣告《逃犯條例》草案已「壽終正寢」，但郭文貴直言，此舉對香港人民不能算是勝利，「只要香港沒有雙普選，一切都是0，這是第1個；第2個，香港雙普選的可能性佔百分之10都不到，只要它不讓雙普選，美國一定取消自貿區地位，然後美國、歐洲、英國一定發動1場外交戰、政治戰，那是我們希望的」。

郭文貴最後透露，關於香港和台灣，大家將看到世界上更多國家有「一系列的動作」出現，而下週將有「幾個新的世界級政治人物」到他家跟他吃午餐、晚餐，這幾個人「將是歐洲、美國接下來，未來10年到20年的最偉大的、最重要的政治力量」。

郭文貴另預告，《華盛頓郵報》、《華爾街日報》、《紐約時報》將針對海航集團、海航集團聯合創始人王健之死進行「一系列的報導」。郭文貴說：「王健先生的死的真相一定會出來。我們現在在多面進攻，等待著美方和歐洲的一系列的法律行動。」

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