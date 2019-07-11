阿伯為反送中絕食9天 桃姐葉德嫺探視

2019-07-11 15:45

〔即時新聞／綜合報導〕為抗議香港政府對於港人反送中的相關訴求置若罔聞，數名港人從3日上午10點起以「無限期絕食」表達抗議，至今已9天，包含高齡73歲的「陳伯」陳基裘。有網友捕捉到，十分關注反送中議題的港星「桃姐」葉德嫺到現場探視絕食者，不少市民朋友亦主動提供各種協助，溫暖人情讓港人在漫長的抗爭中多了一絲慰藉。

絕食行動是由「好鄰舍北區教會」傳道人陳凱興所發起，至今已邁入第9天，其中1名絕食者、高齡73歲的「陳伯」的陳基裘，也引起大家的關注，日前，由於擔心陳基裘的身體狀況，香港「連登討論區」發起「拯救陳伯行動」，許多年輕人到場勸說，希望他能停止絕食。

香港網友也捕捉到，之前參與反送中遊行的港星葉德嫺，默默到現場探視絕食者，關心陳伯的身體情況。而有1名從事物理治療師的女生，也提議陳伯要運動手腳，探視者們跟著陳伯一起走過海富中心外電梯下的「連儂牆」，走了一小圈又回去絕食站。

儘管許多人擔心其身體狀況，勸其停止絕食，陳伯仍堅決心意，他表示，不期望政府改變，但他會繼續爭取4大訴求。他也勸年輕人要愛惜生命，自己一把年紀了能為年輕人做的就是繼續把理念傳出去，陳伯的一番話讓在場許多探視者十分感動。

發起人陳凱興表示，絕食者有義務醫護團隊1天3次檢查他們的身體狀況，每日亦以維他命水維持身體機能。

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