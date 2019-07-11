英最強航母出包！「伊麗莎白女王號」傳漏水 險淹死3船員

2019-07-11 10:56

〔即時新聞／綜合報導〕英國皇家海軍最新型航空母艦「伊麗莎白女王號」航母（HMS Queen Elizabeth），上月離開樸茨茅斯海軍基地，進行為期5週的海上試航，不料卻突然提前結束訓練，引發外界揣測，傳出女王號出現船艙內部漏水，險些淹死3名船員，被迫回港回修。

綜合外媒報導，造價高達31億英鎊（約新台幣1203億）的英國皇家海軍最強軍艦「伊麗莎白女王號」航母，預計在今夏前往美國與美軍進行聯合訓練，在赴美前，女王號上月出航先進行為期5週的海航，不料卻傳出發生船艙內部漏水狀況，英國國防部發言人坦承，伊莉莎白女王號發生一件「內部的小問題」，船員清除掉少量的水，為預防萬一，提前返航，目前正在調查事發原因。

但據《Force News》報導，有消息人士爆料，女王號內部一條高壓管道破裂，船身湧入200多噸海水，導致該艦多層船艙淹水，有3名船員險些溺斃，大量的海水沖垮樓梯，艙壁出現變形，甚至甲板龜裂的狀況。

作為英國皇家海軍未來的旗艦，「伊麗莎白女王號」漏水問題不斷，早在2017年底，甫服役的女王號，因一個螺旋槳軸與船體的密封錯誤，導致每小時有200公升海水灌進船內的尷尬消息，或是艦載機機庫不小心觸發煙霧撒水系統失誤。

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