嗆聲川普！美女足世界盃2連霸 隊長：拒絕訪問白宮

美國女子足球隊在2019年世界盃女子足球賽（Women's World Cup），達成2連霸壯舉。圖為明星前鋒、女足隊長拉皮諾（Megan Rapinoe）。（歐新社資料照）

2019-07-11 10:01

〔即時新聞／綜合報導〕美國女子足球隊在2019年世界盃女子足球賽（Women's World Cup），達成2連霸壯舉，明星前鋒、女足隊長拉皮諾（Megan Rapinoe）表示，不會接受總統川普的邀請訪問白宮，並且再度向川普嗆聲。

《美國有線電視新聞網》（CNN）報導，拉皮諾在接受《CNN》主持人庫柏（Anderson Cooper）訪問時，已經超越了她作為明星運動員的角色，她為性別平等和同工同酬等議題發聲，並且痛批川普。拉皮諾向川普說，「你的訊息不包括人。你排除了我，你排除了那些看起來像我的人，你排除了有色人種，你排除了可能支持你的美國人。」

拉皮諾指出，美國需要對川普「讓美國再次偉大」的口號進行「清算」，「你正在回到一個對每個人來說都不好的時代，這對一些人來說可能很好，也許美國現在對少數人來說是很棒的，但對於這個世界上大多數美國人而言並不好。作為這個國家領袖，你有一個不可思議的責任，照顧每一個人，你需要為每個人做得更好。」

拉皮諾在美國女子足球隊完成世界盃2連霸壯舉之前，她支持28名美國女子國家隊球員提出訴訟，要求薪酬等於男子球隊，並斷言不會接受邀請訪問白宮。川普當時嘲諷說，「應該先贏球再說話！把工作完成吧！我們還沒有邀請梅根或球隊，但我現在正在邀請球隊，無論輸贏。梅根不應該不尊重我們的國家、白宮或國旗，特別是因為她和團隊已經做了很多。為你穿的國旗感到自豪。」。

拉皮諾最近接受《CNN》訪問時，堅持拒絕訪問白宮的決定，她表示，「我不會去白宮，我問過的每一位隊友也都明確表示，她們不會去。我認為團隊中沒有任何一個人有興趣出借這個我們如此辛苦建立的平台，我們所爭取的事以及我們生活的方式，我們不希望被這個政府污染。」

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