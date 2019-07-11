劉曉波翻版！ 赤腳律師「被罹癌」辭世

2019-07-11 11:34

〔即時新聞／綜合報導〕中國政府對維權人士的迫害向來不手軟，已故諾貝爾和平獎得主劉曉波便是在當局嚴密關押下罹患肝癌不治死亡，被外界視為「被肝癌」的著名案例。外媒披露，享有「赤腳律師」美譽的中國維權人士紀斯尊昨天傳出罹患腸癌過世，由於他生前也曾被秘密關押，種種疑點讓外界再度懷疑他也是「被罹癌」的受害者。

根據美國《自由亞洲電台》報導，紀斯尊此前被當局以莫須有的罪名關入黑獄，並在獄中罹患重病，近期才因獲釋。但他出獄後，當局一直嚴防外界與他接觸，強逼家屬簽署相關委託書，在紀死後又迅速火化其遺體，讓外界不免揣測，他的死亡另有隱情。

紀斯尊胞姊紀巧妝透露，弟弟去世前1天她才被通知探病，但紀斯尊當時已處於昏迷狀態，她說，「（紀斯尊）當時已經不行了，一句話也不能講，一點知覺都沒有」。

報導指出，中國政府長期禁止家屬與紀斯尊近距離接觸，並強迫家屬簽署委託書，美其名是負責一切費用，但實際上卻讓家屬徹底失去維護他權益的資格。最終紀斯尊便在毫無知覺的情況下與親屬相見，隔天便被宣告死亡並迅速火化，沒留下一絲證據。

紀斯尊生前常為弱勢族群提供法律意見，甚至免費為他們撰寫訴狀，被譽為「赤腳律師」，但這也讓他變成當局的眼中釘。紀斯尊在2014年陪同一批農民至法院外抗議，卻被以「尋釁滋事」等罪名起訴，最終遭判刑4年半。紀在獄中突然罹患腸癌，整體健康狀況一落千丈，出獄後沒多久就因病去世。

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