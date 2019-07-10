反送中》高齡73歲絕食已7天 港人發起「拯救陳伯行動」

2019-07-10 19:25

〔即時新聞／綜合報導〕為抗議香港政府對於6月以來港人的訴求置若罔聞，數名港人從3日上午10點起以「無限期絕食」表達抗議至今已7天。而這場由「好鄰舍北區教會」傳道人陳凱興所發起的行動現場，已成彰顯人性溫暖以及世代溝通的場域。絕食者之中，高齡73歲、暱稱「陳伯」的陳基裘，也成了港人關切的重心。

綜合香港媒體報導，這幾天圍繞著絕食者們的除了市民送來的大批物資，義工以及醫護人員，還有的是勸說陳基裘停止絕食的人。目前，陳基裘已絕食超過170個小時，其間僅補充飲品。

對於日前頻頻傳出年輕人墜樓案件，令陳基裘感到心痛落淚。陳基裘表示，他對港府會有何作為並沒有期待，他強調，「我絕食的重點在於，關照香港未來棟樑，大家不要因為走不出漩渦而輕生。」陳基裘緊抓著自己揮筆而就的大字報，上頭寫著「要抗爭，不要輕生」。

日前，由於擔心陳基裘的身體，香港「連登討論區」發起「拯救陳伯行動」。有網友提議，用下跪，甚至是將陳基裘抬走的方式，請他停止絕食。今日下午許多年輕人到場接力勸說。

有位穿西裝的「眼鏡男」拍了拍陳基裘的肩膀提議：「不如你絕食星期一到五，六、日我接力。」1位剛下班便來到絕食現場的女生表示，就連上班的時候也會惦記著正在絕食的陳基裘，並感到不知如何是好，她一旁的朋友向陳基裘表示，「夠了啦，讓我們年輕人來吧。」面對著眼前20多個剛下班便來探望的年輕人，陳基裘搖了搖頭表示，「你們在前線，我在後方只能如此，對不對？」

前來勸退陳基裘的「Duff」表示，佔領立法會那晚，示威者在清場前最後一刻抬走留守示威者的那一幕，「因為大家不想他犧性，大家已經是命運共同體」。「Duff」認為，不論是營救意圖輕生的人，還是勸退絕食者，都出於「大家捨不得」這點。一旁曾擔任小學老師的「Duff」媽媽表示，人各有志，每人抗爭的方法不同，並指自己會跟認識的學生、家長分享抗爭者們的故事。

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