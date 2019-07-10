管他北京反對！何韻詩、葉德嫺專輯橫掃蘋果音樂商店排行榜

2019-07-10 17:10

〔編譯陳成良／綜合報導〕香港藝人何韻詩到聯合國「反送中」，還呼籲人權理事會除名中國，這也使得本來在中國市場發展大好的她被長期封殺；金馬影后葉德嫻數次參與「反送中」遊行，所演唱的歌曲在中國各大音樂平台遭下架。不過蘋果iTunes Store 10日公布香港熱門專輯排行榜，何韻詩三張專輯分別奪下冠軍、第4與第8名，而十多年未推出新歌的葉德嫺，舊專輯也竄升到第7名。香港網民感動之餘，直呼「自己歌手自己救」，不用靠中國。

此外，從模特兒圈轉戰歌壇的香港男神周柏豪，日前在社交網站呼籲港人「登記做選民」，而被中國音樂節目除名，還被中國網民指控支持港獨。周柏豪拒刪文不鳥中國人抵制，還激起香港網民集氣支持，出錢力挺，在各音樂平台購買他的唱片及歌曲。在iTunes Store的最新排行榜，周柏豪的專輯分別取得第3及第9名的好成績。

消息傳到號稱香港PTT的「連登網路討論區」後，香港網民大讚這3位有骨氣的香港藝人，直呼「自己歌手自己救」，不用靠中國施捨。還有人發現，日前譚詠麟為親共建制派議員組織的「撐警集會」站台後，他所有專輯都跌落200名之外，淪為笑柄。

何韻詩專輯登上蘋果音樂商店熱門專輯冠軍。（翻攝自蘋果iTunes Store 網站）

何韻詩8日出席瑞士日內瓦聯合國人權理事會，她是在此次反送中抗議活動中少數發聲的香港藝人。（法新社）

71歲金馬影后葉德嫻日前被發現現身香港七一「反送中」遊行，7日再度參與九龍大遊行。圖為資深媒體人潘小濤在個人臉書內貼出葉德嫻現身街頭手拿「香港撐住」海報。（擷取自潘小濤Facebook）

香港男神周柏豪近年因演出電視劇《使徒行者2》人氣飆升。（圖／翻攝自IG）

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