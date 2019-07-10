網傳與女網友約炮聊天內容 杜汶澤臉書大酸港警

2019-07-10 17:51

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中遊行警察多次對示威者暴力執法，造成近日警民關係緊張。今日（10日）有網友在LIHKG討論區上傳多張聊天截圖，指稱一名懷疑駐守於深水埗警署之督察，試圖約女生到警署內「共度春宵」，該女不不屑該員警的作為，決定將雙方的對話紀錄公開。港星杜文澤臉書也分享此事，並批評該警員公私不分，酸「阿Sir都係想搞好啲警民關係啫」（警察都是想搞好警民關係囉）。

根據《熱血時報》報導，該名網友在LIHKG討論區上傳多張聊天截圖，對話相當大膽，該男起初不願承認自己是警員，自稱是一名消防員，其後女生表示「撐警」，該男才改口承認自己是警員。

女生後來查問該警員有沒有試過在警署內「搞野」，該警員立刻表示自己在警署內有個人辦公室，只要「唔好嗌出聲」（不出聲音）都可以。該警員進一步表示，是在深水埗警署任職，女生之後在網上搜索，發現深水埗警署一名沙姓督察與該男甚為相似。

此貼文在LIHKG討論區引起網友討論，網友嘲諷「黑警濫權」、「土地問題！阿sir善用空間」。港星杜文澤經營的頻道「杜汶澤 喱騷 Chapman To’s late show」也發文批評該警員公私不分，酸「阿Sir都係想搞好啲警民關係啫」（警察都是想搞好警民關係囉）。

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