侏儸紀再現？「暴龍出匣」狂奔 爆衝影片笑翻網友

2019-07-10 15:26

〔即時新聞／綜合報導〕美國華盛頓州奧本市（Auburn）上週末舉辦了一場創意賽跑比賽，所有參賽者穿著「暴龍裝」，邁開步伐向前衝刺，猛獸出匣、搖頭晃腦的樣子讓網友全笑翻。

綜合媒體報導，華盛頓州奧本市常舉辦賽馬比賽的賽道，在週末舉辦了一場與眾不同的創意賽跑，約20名穿著「超逼真」暴龍裝的參賽者同時狂奔衝刺，身上的暴龍頭隨著左右搖擺，讓觀眾彷彿來到「侏儸紀公園」，魔性影片在網路瘋傳，網友留言表示「這完全可以取代賽馬」、「我已經看這個影片狂笑一整天了」、「無法停止重播」。

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