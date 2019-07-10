川普國慶大秀戰車、戰機 美國防部：至少花費3738萬

2019-07-10 14:41

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普打破慣例，7月4日美國國慶日在華府「林肯紀念堂」前發表演說，並下令美軍派出F-22和F-35匿蹤戰機、B-2匿蹤轟炸機、M1坦克、M2戰車等先進武器，展現美國強大軍力。美國國防部10日表示，國慶日當天活動至少耗費國防部120萬美元（約新台幣3738萬元），其中包括向運送戰車和裝備到華盛頓的費用。

綜合媒體報導，川普在國慶日舉辦名為「向美國致敬」的慶祝活動，五角大廈在一份聲明中指出，國防部在「向美國致敬」活動總耗資120萬美元。除了軍方的費用之外，《華盛頓郵報》上週報導說，美國國家公園管理局（NPS）挪用了250萬美元的公園入場費收入，來幫助國慶日活動。五角大廈的實際成本可能更高，因為五角大廈曾說，飛機演示的資金來自軍方的訓練預算。

報導提到，目前尚不清楚120萬美元是否全部用於運輸設備的費用，例如2輛M1艾布蘭戰車和2輛M2布雷德利裝步戰車，是從喬治亞州史都華要塞運往華府參加活動。軍方沒有提供詳細的支出明細，但根據空軍的說法，B-2轟炸機飛行1小時就要花費12.2萬美元。

美東時間7月4日當天，M1艾布蘭戰車（M1 Abrams tanks）與M2布雷德利裝步戰車（Bradley Fighting Vehicles）將開上華府大街，改裝成總統專機空軍一號（Air Force One）的波音747飛機、F-35等威力強大的戰機、海軍藍天使（Blue Angel）特技飛行隊戰機也將飛越上空，向美國民眾與全世界展現美國軍力。

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