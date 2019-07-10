美售台M1A2T戰車 紐時：華府展現對台支持

2019-07-10 05:59

〔中央社〕總統蔡英文出訪友邦過境美國前夕，美方批准售台M1A2T戰車等逾22億美元軍備。紐約時報報導，華府在美中深陷貿易戰之際軍售台灣，展現對台支持，恐使美中關係進一步惡化。

美國國務院8日宣布批准兩項對台軍售案，隸屬國防部的國防安全合作署（DSCA）已正式知會國會。這批軍售包括108輛M1A2T艾布蘭戰車（Abrams）、250枚可攜式刺針防空飛彈（Stinger）及相關設備。這是美國總統川普上任以來第4度對台軍售。

紐時報導，美方批准對台軍售，時值美中關係深受貿易戰與科技供應鏈脫鉤考驗。專家指出，中國軍事威脅與日俱增，這批軍售將提升台灣嚇阻共軍進犯的能力。

美台商業協會（US-Taiwan Business Council）會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）表示，美國售台M1A2T戰車與刺針飛彈，將賦予國軍嚇阻並打亂共軍作戰計畫的現代能力，並營造與美方在部署與作戰階段合作的新契機。

韓儒伯說，在國會廣泛支持下，川普政府已推動對台軍售常態化，體現合理且負責任的政策。

除這批軍售外，台灣今年也向美國提出F-16V戰鬥機採購需求，華府尚未批准。美國國務院4月批准約5億美元對台軍售案，包括F-16後勤維護支援及飛行員培訓計畫。

報導引述未具名中華民國國防部官員表示，川普執政以來，台美關係已達40年來最佳狀態，F-16V軍售案預料能有所進展。

對於美方批准售台戰車與飛彈等軍備，總統府表示歡迎。總統府發言人張惇涵說，台美共同紀念台灣關係法立法40週年之際，美國政府持續以具體行動履行對台灣關係法與六項保證的承諾，協助台灣強化自我防衛力量，「我們也表達由衷感謝」。

中國外交部發言人耿爽則在例行記者會表達不滿，指北京已向美方提出嚴正交涉，敦促美方立即撤銷對台軍售計畫，「以免對中美關係與台海和平穩定造成進一步損害」。

美國國會有30天時間對軍售案提出意見，據報導，國會議員反對對台軍售的機率不高。

與此同時，蔡總統本週將展開總計12天的「自由民主永續」之旅，出訪加勒比海友邦海地、聖克里斯多福及尼維斯、聖文森、聖露西亞。依規畫，蔡總統去程將過境紐約，回程過境丹佛，各停留兩晚。

報導指出，蔡總統這次出訪計劃過境美國，可能進一步激怒北京。

耿爽1日表示，中方敦促美方恪守「一個中國」原則和中美三個聯合公報規定，不允許蔡總統過境，並說北京已就此向美方表達關切，提出嚴正交涉。（編輯：陳政一）

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