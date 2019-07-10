批准對台軍售 美國務院：協助台灣自我防衛

2019-07-10 05:36

〔中央社〕美國國務院昨天批准售台戰車及防空飛彈與相關設備與支援，對此，國務院發言人歐塔加斯表示，對台軍售是基於台灣關係法，這項法律要求美方協助台灣維持自我防衛能力。

歐塔加斯（Morgan Ortagus）今天在例行記者會被問及昨天批准的對台軍售時表示，美方對台利益，特別是對台軍售方面，是為促進台海兩岸與區域和平及穩定，美方長期以來基於美中三公報與台灣關係法的一中政策不變。

她並指出，國務院知會國會對台軍售案是遵守台灣關係法規定，這項法律要求美方協助台灣維持自我防衛能力。歐塔加斯也再次重申，美方一中政策不變。

美國國務院昨天宣布批准兩項對台軍售，分別是共108輛M1A2T艾布蘭戰車（Abrams）及250枚可攜式刺針防空飛彈（Stinger Missiles）相關設備，總額約22億美元，並已知會國會，國會將有30天時間表達意見。這也是川普政府第4次對台灣軍售。

媒體也問到甫卸下美國駐港總領事職務的美國外交官唐偉康（Kurt Tong）傳出原本將出席一場演講，闡述對北京決意侵蝕香港自由的真實看法，但擔憂觸怒中方，破壞美國總統川普與中國國家主席習近平在20國集團（G20）大阪峰會達成的貿易休戰決定，因此被國務院喊卡。

對此，歐塔加斯不願多做回應。對於香港現況，她則表示，國務院對此一向直言不諱，國務卿也多次表達看法，美國立場不變，但樂見情勢發展。（編輯：陳政一）

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