愛滋患者不減反增 平壤遭打臉

2019-07-09 23:31

〔即時新聞／綜合報導〕北韓政府曾在2015年宣稱「全境無愛滋病患者」，但來自美國和北韓的研究團隊的調查顯示，北韓目前約有8400人感染愛滋病毒，且過去幾年來，感染人數急遽增加。

《德國之聲》報導，《科學》雜誌獨家報導稱，北韓與北韓裔美國人於2013年展開合作調查，讓紐約公益組織DoDaum在北韓進行一系列衛生保健和教育相關計畫，該組織創辦人之一金泰紅（Taehoon Kim）說，是北韓人主動找他們合作，詢問能否就北韓鄉村的愛滋病問題提供幫助。

報導提到，北韓過去10年感染愛滋病毒的人數不斷攀升，據當局的說法，病毒主要傳播途徑是捐血和注射毒品，這和中國中部地區在1990年代爆發的愛滋病傳染醜聞類似，當時約有3.7萬人感染愛滋病毒，大部分為農民。

研究結果顯示，北韓目前大約有8400個愛滋病毒感染病例，而1999年就已發現第1個病例。北韓官員原本要求DoDaum對該國愛滋病傳播情況保密，但隨著情況不斷惡化，參與合作計畫的北韓官員金暮松（Kim Mun Song）才終於打破沉默。

DoDaum表示，對於愛滋病毒的傳播問題，北韓已經完全失去了應對能力。研究指出，北韓極高的結核病發病率以及多重抗藥性菌種使愛滋病的傳播情況更為嚴峻，農村地區民眾營養不良，也進一步讓病毒傳播問題更嚴重。

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