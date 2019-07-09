樹枝刷牙、油漱口法 潔牙護牙勝一籌

2019-07-09 21:48

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國有線電視新聞網（CNN）9日報導，大多數人每天使用牙刷、牙膏、牙線來清潔牙齒，但這種方式並非全球通用，許多原始部落及發展中國家的人們，仍使用傳統的潔牙方法，且某些方法的效果更勝一籌。

報導指出，在中東及南亞、東南亞部分地區，許多人使用小型常綠灌木－阿拉克樹（Arak Tree，拉丁學名為Salvadora persica）的樹枝來清潔牙齒，他們會先磨散細樹枝的尾端，使之成刷毛狀，再用水沾濕後刷牙。這種樹木擁有高濃度的氟化物，以及其他可防止牙齒蛀蝕的抗菌成分。

取芳香樹木的樹枝刷牙的習慣，其實早就存在於不同文化中；最早紀錄可追溯至西元前3500年的古巴比倫人，而在西元前1600年的夏末商初時代，也有人們開始使用樹枝牙刷。不少研究顯示，樹枝牙刷的清潔效果媲美一般牙刷，惟較無法觸及齒縫，且若使用不當，也可能傷害牙齦及磨損牙齒。

在某些伊斯蘭教國家，穆斯林還會用核桃樹的樹皮來磨擦牙齒，因為這種樹皮具有抗菌特性，且據信具有美白牙齒的效果。不過，目前還沒有研究驗證其效果或副作用。

此外，在印度、非洲、東南亞和南美洲的鄉下，有人會使用磚粉、泥巴、鹽巴或灰燼來清潔牙齒。雖然這些材料可有效清除菌斑等汙跡，但並不含有氟化物，且通常會磨蝕牙齒，導致牙齒變得更加敏感及牙齦後退。其中，木炭粉愈發受到青睞，研究也顯示木炭粉可吸附有害細菌，使其失去活性。

另外一種毋須用到牙刷和牙膏的潔牙方式，則是源自印度傳統醫學阿育吠陀（Ayurveda）療法的「油漱口法」，通常使用椰子油、芝麻油、葵花籽油或橄欖油漱口15分鐘。這是因為油具有較高附著性，比水更容易充滿牙齒、牙齦和黏膜；且細菌具親油性，油比水更容易將細菌融於其中。近期研究顯示，油漱口法配合牙刷、牙線，可減少牙齦發炎的情況。

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