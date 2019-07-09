漢生病患家屬申請國賠勝訴 安倍放棄上訴

2019-07-09 22:40

〔即時新聞／綜合報導〕日本561名漢生病（舊稱痲瘋病）患者家屬在2016年聯合提起國賠訴訟，指國家過去將漢生病患者和家屬強制隔離，不只造成患者面臨外界歧視及差別待遇，家屬權益也同樣受到損害，熊本地方法院上月28日宣判家屬勝訴，而首相安倍晉三也在今天（9日）表示放棄上訴。

綜合日媒報導，根據熊本地方法院的判決結果，國家須承擔賠償責任，不過，由於部分被告是在近期才得知親屬是漢生病患者，因此法院駁回其中20人的請求，要國家對其餘541名支付賠償金，每人約可拿到33萬日元至143萬日元不等（約新台幣9.4萬元至41萬元），總額約3.76億日元（約新台幣10.7億）。對此，安倍晉三表示接受，且表明：「雖然是前所未見的判斷，但（政府）不會上訴。」

報導指出，事實上，熊本地方法院2001年已宣布該隔離政策違憲，並要國家對前患者本人進行相關補償，此次則是法院首度作出國家對前患者家屬的權益受損也有賠償責任的判決。

據悉，日本政府在1907年制定《癩預防勅令》，當局以此為開端，逐步強力隔離漢生病患者，到了1940年，漢生病的特效藥問世，此後更證實該病傳染力極低，然而當局卻直到1996年才廢除隔離政策，導致漢生病被污名化，不少患者被長期隔離，而患者的親屬也備受社會歧視，喪失人權。

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