塔利班與阿富汗和談 人民仍憂恐攻

2019-07-09 22:32

〔即時新聞／綜合報導〕伊斯蘭教武裝組織塔利班（Taliban）同時與阿富汗政府及美國進行和平談判，近日卻在和談期間接連發動恐攻，雖然昨（8日）與阿富汗政府達成協議，雙方同意降低在國內發生的武裝衝突，阿富汗人民卻仍擔心塔利班可能會違反協議持續恐攻。

塔利班在今年6月28及29日與阿富汗政府交戰，造成雙方共約300人死亡，而29日當天，塔利班正與美國進行第7次和平談判；7月1日塔利班在阿富汗首都喀布爾發起恐攻，約40人死亡，上百人受傷；7日上午於加茲尼省（Ghazni）的國安局建物附近再度發動攻擊，造成至少14人死亡，180人受傷，塔利班隨後承認犯行。

外媒報導，阿富汗政府昨日與塔利班在為期2天的談判後，達成和平協議，雙方同意降低在國內發生的武裝衝突，並保證在伊斯蘭教的規範下，保障女性在政治與教育等領域的權益，但接連的攻擊事件卻讓阿富汗政府懷疑塔利班是否有意讓談判破局，阿富汗人民也擔心，如果和談後美軍撤離，塔利班可能會再度向喀布爾發動攻擊。

塔利班與美國的多次談判仍未取得共識，雙方討論的目的，旨在美國同意用撤出駐守於阿富汗的美軍，換取塔利班承諾停止恐攻，並不再提供任何恐怖份子活動的據點，而塔利班也希望美國不要干涉阿富汗內政。美國已在阿富駐軍18年，平均每年約需花費450億美元（約新台幣1兆4024億元）於軍事行動，因此希望能盡快能停止內戰，完成和平談判。

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