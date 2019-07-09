奈及利亞文青女畫家 臉孔塗鴉看社會百態

2019-07-09 23:43

〔即時新聞／綜合報導〕西非國家奈及利亞（Nigeria）一位22歲年輕藝術家艾延費魯瓦（Olarinde Ayanfeoluwa）從舒壓的隨筆塗鴉中，發掘了自己的藝術表達天分，「亂筆」畫出一張張生動的臉孔和社會百態，引起熱議。

綜合外媒報導，艾延費魯瓦（Olarinde Ayanfeoluwa）2015年在一個藝術家工作坊中發掘自己隨筆塗鴉的線條，可以構成臉孔。她說：「我那時候因為壓力而感到非常挫折，所以隨手拿起身旁的原子筆亂畫。」她表示，原本只習慣使用鉛筆作畫的她，發現在雜亂的線條中漸漸顯現出人物的臉孔。

艾延費魯瓦表示：「所以我開始使用塗鴉來構圖，上手之後，我認為這是表達自我最好的方法。」去年她取得微生物學學位後，決定要專心投入藝術創作，2年間已產出超過百幅作品，依據尺寸標價美金140元（折合台幣約4300元）起。

報導指出，艾延費魯瓦除了創作人物畫像、卡通和虛構角色以外，她也將奈及利亞的社會問題融入畫作當中，例如其「Up NEPA」系列，正是要諷刺當地時常斷電、停電的問題。

對此，她表示：「我決定要揭穿政府的謊言，那些政客不斷承諾要給我們照明、穩定的電源什麼的。所以我只是畫出一個平凡青年對於這個謊言的怒吼『Up NEPA』（奈及利亞電力公司）！」

據了解，目前艾延費魯瓦正著手創作一系列歌頌60至70年代「放克音樂」的作品。同時她也舉辦了免費的社區藝術課程，希望能夠激勵更多年輕人以獨特的方法表達自我。

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