反送中》早上被毀下午重生 這「牆」在香港遍地開花

2019-07-09 19:35

〔即時新聞／綜合報導〕自從2014年香港發生雨傘革命以來，香港政府總部外的「藍儂牆」就成了示威者抒發運動相關看法以及心情的主要地標。隨著此次反對修訂《逃犯條例》運動襲捲全港，藍儂牆（Lennon Wall，港譯：連儂牆）也在香港18個行政區遍地開花，近日也發生了幾起破壞拆遷風波。

根據「香港01」報導，大埔區大埔港鐵站行人隧道內的藍儂牆，在昨（8）日早上遭反對人士徒手破壞。1名身穿紅衣的女子撕下了牆上上百張的便利貼，並與支持者發生口角衝突，最後該名女子在警方的互送下離開現場。雖然該面藍儂牆慘遭破壞，不過支持者們表示，「撕一貼百」、「撕一貼十、休想滅聲」，並以行動修補牆面，到了下午該面藍儂牆便已重生。

據「香港01」另一篇報導，九龍區的藍儂牆在昨夜也遭破壞。拆除者邊表示，「寫什麼？」或「警察讓我來撕的」，一邊動手拆除，雖有支持者在現場阻止，不過短短3分鐘之內，該面藍儂牆便遭清拆殆盡。不過，今日上午，該面藍儂牆就已在原址重生，隧道兩邊的牆上貼滿超過百張的便利貼。有人在上頭寫著，「不撤不散，香港加油」、「信念拆不走，香港人加油」、「希望公義可以降臨」等字句。

根據「立場新聞」報導，位於東區文娛中心旁西灣河行人橋底的一面藍儂牆，昨（8）日中午被發現遭到破壞，就在支持者前來修補牆面的時，有警察到場查驗身分證，還因此導致大量市民前來包圍警察。

泛民派工黨東區區議員麥德正表示，藍儂牆上的便利貼被當垃圾扔在地上，是侮辱性的行為，明顯是對香港主流民意的一種藐視和踐踏。麥德正認為，各區都有市民自發建立藍儂牆，便證明市民需要一個抒發情緒的渠道。麥德正希望，持有不同意見的人士能夠看清牆上便利貼的內容，而非肆意破壞。麥德正又指，就算有破壞的行為都不能掩蓋藍儂牆所代表的主流民意的表達。

藍儂牆以傳奇樂團披頭四（Beatles）的靈魂人物約翰藍儂（John Lennon）命名，位於捷克的布拉格。1988年捷克斯洛伐克人民不滿胡薩克共產主義政權，在布拉格修道院大廣場的一面牆寫上滿了反抗標語，而上頭便有約翰藍儂的肖像及歌詞。

藍儂牆以傳奇樂團披頭四的靈魂人物約翰藍儂命名。（圖擷取自臉書＿John Lennon Wall）

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法