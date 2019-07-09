反送中》早上被毀下午重生 這「牆」在香港遍地開花
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2019-07-09 19:35
大埔區大埔港鐵站行人隧道內的藍儂牆，在昨日早上破壞後迅速的重生了。圖為位於大浦區內的藍儂牆。（路透）

大埔區大埔港鐵站行人隧道內的藍儂牆，在昨日早上破壞後迅速的重生了。圖為位於大浦區內的藍儂牆。（路透）

〔即時新聞／綜合報導〕自從2014年香港發生雨傘革命以來，香港政府總部外的「藍儂牆」就成了示威者抒發運動相關看法以及心情的主要地標。隨著此次反對修訂《逃犯條例》運動襲捲全港，藍儂牆（Lennon Wall，港譯：連儂牆）也在香港18個行政區遍地開花，近日也發生了幾起破壞拆遷風波。

根據「香港01」報導，大埔區大埔港鐵站行人隧道內的藍儂牆，在昨（8）日早上遭反對人士徒手破壞。1名身穿紅衣的女子撕下了牆上上百張的便利貼，並與支持者發生口角衝突，最後該名女子在警方的互送下離開現場。雖然該面藍儂牆慘遭破壞，不過支持者們表示，「撕一貼百」、「撕一貼十、休想滅聲」，並以行動修補牆面，到了下午該面藍儂牆便已重生。

自從2014年香港發生雨傘革命以來，香港政府總部外的藍儂牆就成了示威者抒發運動相關看法以及心情的主要地標。（彭博）

自從2014年香港發生雨傘革命以來，香港政府總部外的藍儂牆就成了示威者抒發運動相關看法以及心情的主要地標。（彭博）

據「香港01」另一篇報導，九龍區的藍儂牆在昨夜也遭破壞。拆除者邊表示，「寫什麼？」或「警察讓我來撕的」，一邊動手拆除，雖有支持者在現場阻止，不過短短3分鐘之內，該面藍儂牆便遭清拆殆盡。不過，今日上午，該面藍儂牆就已在原址重生，隧道兩邊的牆上貼滿超過百張的便利貼。有人在上頭寫著，「不撤不散，香港加油」、「信念拆不走，香港人加油」、「希望公義可以降臨」等字句。

油尖旺區旺角藍儂牆。（圖為香港網友提供）

油尖旺區旺角藍儂牆。（圖為香港網友提供）

根據「立場新聞」報導，位於東區文娛中心旁西灣河行人橋底的一面藍儂牆，昨（8）日中午被發現遭到破壞，就在支持者前來修補牆面的時，有警察到場查驗身分證，還因此導致大量市民前來包圍警察。

黃大仙區藍儂牆。（圖擷取自TG）

黃大仙區藍儂牆。（圖擷取自TG）

泛民派工黨東區區議員麥德正表示，藍儂牆上的便利貼被當垃圾扔在地上，是侮辱性的行為，明顯是對香港主流民意的一種藐視和踐踏。麥德正認為，各區都有市民自發建立藍儂牆，便證明市民需要一個抒發情緒的渠道。麥德正希望，持有不同意見的人士能夠看清牆上便利貼的內容，而非肆意破壞。麥德正又指，就算有破壞的行為都不能掩蓋藍儂牆所代表的主流民意的表達。

隨著此次反對修訂《逃犯條例》運動襲捲全港，「藍儂牆」也在香港18個行政區遍地開花。（圖為香港網友提供）

隨著此次反對修訂《逃犯條例》運動襲捲全港，「藍儂牆」也在香港18個行政區遍地開花。（圖為香港網友提供）

藍儂牆以傳奇樂團披頭四（Beatles）的靈魂人物約翰藍儂（John Lennon）命名，位於捷克的布拉格。1988年捷克斯洛伐克人民不滿胡薩克共產主義政權，在布拉格修道院大廣場的一面牆寫上滿了反抗標語，而上頭便有約翰藍儂的肖像及歌詞。

藍儂牆以傳奇樂團披頭四的靈魂人物約翰藍儂命名。（圖擷取自臉書＿John Lennon Wall）

藍儂牆以傳奇樂團披頭四的靈魂人物約翰藍儂命名。（圖擷取自臉書＿John Lennon Wall）

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