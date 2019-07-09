抖音「後門」直通中國政府 印度議員火大喊禁

2019-07-09 17:24

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國手機短影片分享平台「抖音」（TikTok）近年在全球爆紅，但陸續受到英美等國質疑設有「後門」，可能引發資安疑慮。印度媒體報導，印度國會下院人民院（Lok Sabha）3名議員近日也指控，在印度擁有約200萬用戶的抖音，有散播「假新聞」和「惡意內容」，以及與中國政府分享印度用戶數據之嫌。

根據印媒Inc42報導，比朱人民黨（Biju Janata Dal）的米希拉（Pinaki Mishra），以及德拉古之鄉黨（Telugu Desam Party）的賈拉（Jayadev Galla）等兩名國會議員，4日向國會表達對中國抖音的憂慮：「印度有一個鄰居，非常熱衷於從印度收集數據和訊息。這不會讓印度受益，這是為了他們自己的利益，他們自己的未來。」

他們指出，與執政黨「印度人民黨」（BJP）關係密切的印度教基本教義派團體「民族志工組織」（RSS），其旗下組織「民族覺醒論壇」（SJM）已致信總理莫迪，指抖音母公司「字節跳動」（ByteDance）從事「惡毒」活動。米希拉要求政府必須立即實施一項數據保護法，而賈拉也表示應在印度禁止抖音，及其他可能威脅民主與安全的應用程式。

另一位人民院議員沙魯爾（Shashi Tharoor）日前也指控，抖音非法向中國政府發送印度用戶數據，但抖音官方出面駁斥此一說法，稱其印度用戶的數據儲存在美國及新加坡經過加密的第三方數據設施中。印度坦米爾納德邦（Tamil Nadu）法院曾在4月做出裁決，要求政府禁止下載抖音，稱其鼓勵色情、易使兒童用戶受到性侵犯，但在字節跳動公司申訴下，不久又撤銷禁令。

美國智庫「彼得森國際經濟研究所」年初1份報告指出，抖音會蒐集用戶資訊及傳回中國總部，北京可以「維穩」、「協助蒐集情報」為由，向企業索求用戶訊息，甚至利用數據製作更容易辨識西方面孔的監控軟體，或從用戶定位中取得西方軍事活動的情報。

此外，繼美國聯邦貿易委員會2月以非法蒐集兒童個資，重罰抖音570萬美元（逾1.7億台幣）後，英國媒體指出，英國監管部門2月起也開始調查抖音竊取用戶個資、侵犯兒童安全等問題，可能面臨1790萬英鎊（約7億台幣）的罰款。

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