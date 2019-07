2019-07-09 14:58

〔即時新聞/綜合報導〕美國首都華盛頓昨(8)日遭逢暴雨,多處地方淹大水,甚至有網友發布影片,連地鐵站都出現瀑布,嚴重破壞當地的公共交通網絡,當局表示,甚至已進行高達數十次的水上救援。

綜合媒體報導,美國首都華盛頓遭逢暴雨,當地時間8日早上紀錄逾100毫米雨量,受此影響,阿靈頓維珍尼亞廣場(Arlington Virginia Square)地鐵站天花嚴重滲水,雨水湧入月台,乘客驚覺眼前出現「瀑布」。

此外,當地多條道路也出現淹水情況,有不少汽車因此受困,也有人爬上車頂暫時避難。緊急救援人員表示,截至中午已經救出15名受困於汽車的人士。美國氣象局亦於昨日,呼籲市民不要留在低窪地區,盡量遠離道路。

另外,傳出連白宮裡頭也無法倖免,雨水滲入白宮地庫、記者的工作室也出現積水情形。

