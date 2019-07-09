反送中引發筆戰 中國文章罵港台年輕人蠢被打臉

2019-07-09 12:45

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中抗爭在多個社會層面造成迴響，有一篇中國文章「香港這座城市還有救嗎？」在中國社交媒體上瘋傳，內容直指香港年輕人蠢，還連帶一起罵了台灣人，網路上出現另一篇文章「回應趙皓陽：知識錯漏為你補上，品性問題還需你自己努力」列點駁斥，反送中引發激烈筆戰。

一名曾在香港念書的中國人趙皓陽日前撰文「香港這座城市還有救嗎？」內容認為香港青年「不是壞，他們只是蠢而已」，他說香港年輕人懷念英國統治時的民主，但當時的香港總督並非選舉而來，港人甚至還被軍警鎮壓。此外他還提了念書時，學校學生會支持台灣的太陽花運動，是用專制的方式要求會員支持。

趙皓陽行文筆調激烈，他說香港年輕人做事讓人匪夷所思，並以「用愛發電」一詞說「台灣跟香港在這一點上就非常像」，甚至說「若論智障程度，香港青年不會讓台灣青年獨領風騷」。

該篇文章在中國社交媒體上得到熱烈迴響，但《端傳媒》刊登一篇署名「一群來自中港台的年輕朋友」的「回應趙皓陽：知識錯漏為你補上，品性問題還需你自己努力」文章，釐清趙文錯誤，像是香港學校學生會用專制方式要求會員支持太陽花，此事有真實性問題，因為趙皓陽就讀的是浸會大學，而浸會大學學生會名單均無趙皓陽。

文內也指出，趙說港人被英國派遣的印度軍警鎮壓，是對於香港60年代出現的社會運動過於簡化。至於台灣人「用愛發電」，則是諷刺反核用詞，並沒有台灣人真的相信用愛可以發電，批趙「不是曲解，就是愚痴」。

文末痛批，趙的文章不是知識問題，是品性問題，撩撥對港仇恨情緒，隱含「肉食者立場」、「社會達爾文主義」的價值觀。

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