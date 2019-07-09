男女平權！美國女足再奪冠 「同工同酬」響徹球場

2019-07-09 01:17

〔即時新聞／綜合報導〕男女足球員收入不平等的現象在世界上普遍存在，而這也是全世界女足運動中一個共通的矛盾。日前，美國國家女足隊前陣子擊敗荷蘭隊奪下女足世界杯冠軍，更創下美國女足首次蟬聯的紀錄。這場勝利伴隨著「同工同酬」的口號，可望對男女足球員收入不平等的現象帶來改變。

根據英國「BBC」報導，7月7日的決賽，當美國隊以2－0擊敗荷蘭隊奪冠，整個頒獎典禮上，迴響著「equal pay（同工同酬）」的響亮口號。擔任美國隊的隊長拉皮諾（Megan Rapinoe）在賽後談到對那句口號的看法時表示，「我想我們已經不用再問『我們值不值得』或者『我們應不應該同工同酬』了，每個人都已經很明白。」

根據《華爾街日報》所公布的2016至2018年財政報告，女足在美國的營收要高於男足。「BBC」報導指出，美國女足球員單場比賽的獎金是5000美元，而男足球員則是13000美元。根據「美國之音」報導，美國男足在2014年的世界杯比賽中沒有晉級16強，卻從美國足球聯合會那裡得到540萬美元的獎金，但在2015年的女子世界杯中奪冠的美國女足，卻只拿到170萬美元的獎金。

根據美國「有線電視新聞網」（CNN）報導，就在這場勝利之後，知名運動品牌耐吉（NIKE）釋出了新的廣告影片，在YouTube上架1天就超過400萬人次觀看，畫面令人震撼，也引起話題。報導指稱，這支廣告所傳達出的核心價值並不僅僅是美國女足奪下世界杯冠軍，而是支持薪酬公平和終結歧視的價值。耐吉的廣告中說：「女性征服的不僅僅是足球場，她們將打破每一塊玻璃天花板。」

不過，報導也指出，耐吉販售該美國女足隊的球衣，但該公司也曾因為女性員工懷孕期間減少工資而受批評。耐吉表示，該政策已廢除，並對女性員工職場性騷問題作出改進。

耐吉（NIKE）最新廣告影片︰

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