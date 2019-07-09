「隨時準備為黨和人民犧牲一切」 中國空服員服勤奇觀

2019-07-09 00:28

〔即時新聞／綜合報導〕疑為中國山東航空的空服員在機上執勤時，排排站立，個個右手握拳高舉至頭，還有1名空服員捧書宣讀，「為共產主義奮鬥終身，隨時準備為黨和人民犧牲一切」等字句。

據了解，由於該影片使用社群應用程式「抖音」拍攝，因此僅可錄製15秒鐘的短片。在這15秒鐘的影片中，該名使用擴音器的空服員表示，「對黨忠誠，積極工作，為共產主義奮鬥終身，隨時準備為黨和人民犧牲一切，永不叛黨」。

另外，空服員的背上則寫有，「山東航空不忘初心續前行」等字。有網友看完嚇傻，直說「你願意犧牲，我可不想奉陪」。

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