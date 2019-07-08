戒嚴了？港警強迫路人解鎖手機 恐嚇「我有你地址」

2019-07-08 21:44

〔編譯陳成良／綜合報導〕香港警方7日午夜至凌晨在旺角彌敦道以武力清場，期間發生多起涉及濫權、施暴的個案。有讀者向香港《立場新聞》投訴，當時他經過旺角一帶時被多名便衣警察攔查，還強搶手機並威嚇他用指紋解鎖，之後警員查閱手機內的WhatsApp及Telegram通訊軟體的紀錄，並檢查手機是否有號稱香港PTT的「連登」應用程式。

20多歲的事主A先生（化名）憶述，警方當時要求解鎖手機。雖然他兩度拒絕，但警員的態度愈來愈兇惡，指責他不與警方合作，並質疑他就是「暴徒」。警方最後搶走其手機，A在警員的威嚇之下使用指紋解鎖，「我已經被嚇到近乎情緒崩潰」。

警方先翻查手機內的相片，之後就調查WhatsApp及Telegram的紀錄，發現A先生的Telegram內有三個討論抗爭資訊的「公海」群組，隨即質疑他是示威者。警方之後又檢查手機上是否有「連登」討論區應用程式，當沒有發現「連登」程式時，警方即質問A先生是否已刪除程式，以及是否因為在連登「收到風聲」後前來旺角。警員要求他透露住址，之後警告他切勿於媒體或連登討論區爆料，並恐嚇說：「我有你地址！」

他認為，警方的做法有如是「全民皆敵」，將所有年輕人都當成嫌疑犯看待。

公民黨立法會議員、大律師楊岳橋回應指若事件屬實，警方行為有如爛仔（賤人），若是黑社會已構成刑事恐嚇。他提醒，市民在被警方截查的階段，有權拒絕向警方披露完整住址。

他強調，指若警方是以手機有否安裝特定應用程式，作為調查的依據，這是違反是言論自由，完全站不住腳。事實上，香港高等法院早前裁定，警方必須先獲得搜查令，才可查閱被捕人士手機或其他電子通訊器材內的資料。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法