南韓前外長次子 高調投奔北韓

2019-07-08 21:18

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕針對「崔仁國永久定居北韓」一事，南韓統一部8日指出，南韓《憲法》規定公民有遷移住所的自由，政府不會逐一確認所有公民的居住地，也難以追蹤每位公民的行蹤，南韓政府沒有對「投朝者」人數進行統計，但相關單位正在了解崔仁國前往平壤的具體細節，包括是否有人陪同。

北韓宣傳媒體《我們民族內部》（Uriminzokkiri）7日報導，南韓投奔北韓的最高位階人士、已故前南韓外交部長崔德新的73歲次子崔仁國，為了實現永久定居北韓的理想，已於6日飛抵平壤。崔德新因不滿前南韓總統朴正熙的獨裁統治，與妻子柳美英在1986年經由美國投奔北韓。

據報導，崔仁國6日抵達平壤國際機場後，感性地表示自己遵循雙親遺願投奔「家門世代依偎、值得感恩的」祖國懷抱，是作為子女應盡的責任，雖然自己年歲已高，但已下定決心將永遠居住在北韓，「我找不到恰當的言語形容對接納我的人民共和國有多感激」。

南韓《東亞日報》8日報導，分析認為崔仁國很有可能將接任北韓天道教青友黨中央委員長一職；崔德新1989年11月16日在北韓逝世時，平壤當局以國葬規格將他葬在愛國烈士陵園，柳美英則在崔德新逝世後接任天道教青友黨中央委員會主席，但該職位在柳美英去世後，並未有人接任。

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